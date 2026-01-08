Синоптики предупреждают: город накроет мощная снежная буря.

Во Владимире с вечера 8 января до вечера 9 января ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают: город накроет мощная снежная буря., с 15:00 8 января до 21:00 9 января во Владимире пройдет сильный снег, начнется метель, ветер усилится до 18 м/с, на дорогах образуются снежные заносы и опасная гололедица.Непогода может спровоцировать обрывы линий электропередачи, аварии на объектах ЖКХ, падение деревьев и слабоукреплённых конструкций (например, рекламных щитов), рост числа ДТП и многокилометровые заторы на дорогах.Городские службы уже перешли в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют по возможности остаться дома и не выезжать на личном транспорте; не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций — есть риск, что их повалит ветром; следить за сообщениями МЧС и местных властей.