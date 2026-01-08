В результате стрельбы ранения получили один из обвиняемых, а также трое посетителей клуба.

В Киржаче суд отправил под стражу двух мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе в ночь на 2 января. Обвиняемые — гражданин Армении и житель Александровского района — не признали вину, но останутся под арестом до завершения следствия., в клубе собрались две компании, между которыми вспыхнул конфликт. Ссора быстро переросла в драку. В разгар потасовки оба мужчины достали предположительно травматическое оружие и сделали несколько выстрелов.В результате стрельбы ранения получили один из обвиняемых, а также трое посетителей клуба.После инцидента нападавшие попытались скрыться, но их задержали сотрудники полиции. Оба участника стрельбы отправлены в СИЗО.