Инцидент произошел 3 января 2026 года в Александровском районе.

Во Владимирской области проверяют обстоятельства травмирования 15‑летнего подростка — на него упали футбольные ворота. Инцидент произошел 3 января 2026 года в Александровском районе.следственного управления СКР по региону пострадавший — житель Москвы. После происшествия юноше потребовалась медицинская помощь. О случившемся сообщили СМИ и соцсети, после чего следователи начали процессуальную проверку.Сейчас следователи проводят опросы свидетелей и причастных лиц и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.