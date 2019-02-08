В Магнитогорске сегодня вспоминают погибших при обрушении жилого дома. Трагедия, унесшая жизни 39 человек, случилась 40 дней назад. В Кафедральном соборе Вознесения Христова сегодня проходит божественная литургия и панихида.

В Магнитогорске сегодня вспоминают погибших при обрушении жилого дома. Трагедия, унесшая жизни 39 человек, случилась 40 дней назад. В Кафедральном соборе Вознесения Христова сегодня проходит божественная литургия и панихида. По окончании богослужений в соборе священнослужители совершат заупокойную литию и непосредственно на месте трагедии у дома №164, сообщили ТАСС в городской епархии.Взрыв бытового газа в магнитогорской многоэтажке на проспекте Карла Маркса прогремел утром 31 декабря. Обрушились два подъезда. Трагедия унесла жизни 39 людей. 18 человек спасатели нашли в первые часы после обрушения. Еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.Все госпитализированные уже выписаны из больниц, кроме 11-месячного Вани Фокина. Спасение этого мальчика сразу назвали магнитогорским чудом. Из-под завалов его достали спустя сутки после страшного взрыва. Он получил тяжелые травмы, за его жизнь боролись лучшие московские врачи. Сейчас малыш уже переведен из реанимации в обычную палату, где находится вместе с мамой.Жители разрушенных квартир в настоящее время получают выплаты на приобретения нового жилья. Между тем, президент РФ Владимир Путин поручил расселить весь дом, а не только пострадавшие подъезды.Само место трагедии в Магнитогорске благоустроят — там появится 39 взмывающих в небо птиц и новый сквер.