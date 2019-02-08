Власти не могут решить, кто же будет выделять деньги на зарплату нянечкам

Власти не могут решить, кто же будет выделять деньги на зарплату нянечкамМэрия Владимира решила обратиться в суд для того, чтобы власти региона выделили немаленькую сумму на зарплаты няням и другим вспомогательным профессиям в детских садах и школах.Департамент образования тут же отреагировал на эти претензии. В пресс-службе Белого дома рассказали, что письмо от Андрея Шохина было рассмотрено.Далее идут из федеральных законов, где уточняется, что область готова выделять деньги на заработную плату дошкольных воспитателей, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. То есть на все, от чего зависит образовательный процесс.Однако, по информации обладминистрации, за финансирование оплаты труда персонала, который присматривает и ухаживает за детьми должны отвечать муниципальные власти.«При передаче с 2014-го года полномочий по дошкольному образованию с муниципального на региональный уровень все эти требования законодательства учитывались. Наличие данного полномочия учтено в Законе области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» при передаче дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы с физических лиц с регионального уровня в бюджеты муниципальных районов и городских округов. В том числе, по оценке 2019 года, это налоговое увеличение по Владимиру составит больше 418 миллионов рублей», - подытожили в Белом доме.