Один из адвокатов Александра Кокорина Андрей Ромашов обратится в европейский суд по правам человека, где намерен оспорить продление ареста его клиента до 8 апреля. Накануне Тверской суд Москвы продлил содержание Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей на два месяца.

Один из адвокатов Александра Кокорина Андрей Ромашов обратится в европейский суд по правам человека, где намерен оспорить продление ареста его клиента до 8 апреля. Накануне Тверской суд Москвы продлил содержание Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей на два месяца.Андрей Ромашов считает, что суд принял сторону обвинения. "Будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами", — приводит слова Романова сайт "Спорт сегодня".Андрей Ромашов сказал, что в течении двух недель соберет необходимые документы, после чего обратится в ЕСПЧ. Адвокат намерен добиться скорейшего освобождения своего клиента.