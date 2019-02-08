08.02.2019

2019-02-08 10:10:48

Актер Александр Зоточкин ушел из жизни в 34 года

Актер Александр Зоточкин, известный по фильмам "Косатка" и "ОСА", умер в Москве на 35-м году жизни. Об этом НСН.



По информации агентства, артист скончался в реанимации одной из столичных больниц. Подробности не сообщаются. Известно, что похороны Зоточкина состоятся в городе Моршанске Тамбовской области.