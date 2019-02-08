В творческом багаже 35-летнего Артема Осипова уже больше полусотни ролей в известных сериалах. В профессии у него складывалось все легко и просто, а вот брака он боялся довольно долго и женился на своей Маргарите только после рождения ребенка, признался актер в Судьбе человека.

В творческом багаже 35-летнего Артема Осипова уже больше полусотни ролей в известных сериалах: "Адвокат-2", "Ликвидация", "Челночницы", "Мухтар. Новый след". Однако настоящую известность ему принесла роль пожарного Александра Мохова в фильме "Сашка, любовь моя".В профессии у него складывалось все легко и просто: в детстве — театральная студия в родном Саратове, где педагоги приметили талантливого мальчик, затем – актерский факультет Саратовской консерватории, после второго курса – "тайный побег" в Москву.И даже в столице, хоть он и опоздал на экзамены в Школу-студию МХАТ, прямо на пороге Артем случайно столкнулся с деканом актерского факультета и уговорил его отвести на прослушивание.В итоге Артем попал на курс к самому Константин Райкину, а затем и в его "Сатирикон", вскоре получив там роль в "Короле Лире".Несмотря на известность, личная жизнь актера всегда оставалась "за занавесом". Признаваясь, что по молодости у него были отношения с однокурсницей по саратовскому вузу, а затем – с одной из актрис "Сатирикона", имен Осипов не называет и говорит, что "прошлое заморожено".Однако все изменилось, когда актер встретил Маргариту – женщину, с которой захотел создать семью. Однако на брак, которого, как говорит актер, до этого он боялся, Осипов пошел только после рождения ребенка.Сейчас в этой семье растут трое детей, а жена Артема Маргарита уверена: настоящий мужчин должен быть таким, как ее муж. Где познакомились Артем с Маргаритой? Правда ли, что Осипов мечтал стать поваром и до сих пор великолепно готовит, а от эклеров "впадает в медитативное состояние"?На эти и другие вопросы Бориса Корчевникова Артем Осипов отвечает в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".