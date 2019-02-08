Проходящий в Риме конгресс УЕФА единогласно избрал словенца Александра Чеферина главой организации на новый, четырехлетний срок Чеферин возглавляет европейский футбол с 2016 года.

Проходящий в Риме конгресс УЕФА единогласно избрал словенца Александра Чеферина главой организации на новый, четырехлетний срок Чеферин возглавляет европейский футбол с 2016 года.Бывший президент Футбольного союза Словении был единственным кандидатом на выборах. Чеферин поблагодарил участников конгресса за поддержку. "Мы должны идти на реформы и работать на упреждение, потому что ситуация в мире меняется каждый день", — цитирует Чеферина ТАСС.Александр Чеферин – седьмой президент в истории УЕФА. Ранее организацией руководили Эббе Шварц (Дания), Густав Видеркер (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жак Жорже (Франция), Леннарт Юханссон (Швеция) и Мишель Платини (Франция).