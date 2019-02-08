Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, пожаловался в суде на условия содержания – он заявил, что в СИЗО его, действующего члена Совета Федерации, посадили в одну камеру с террористом.

Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, пожаловался в суде на условия содержания – он заявил, что в СИЗО его, "действующего члена Совета Федерации", посадили в одну камеру с террористом, передает "Интерфакс".Арашуков также сообщил, что не получил ни одной передачи и ни разу не встретился с адвокатами.Камера сенатора тоже не устроила. "Это больше похоже на карцер, а не на карантин", — возмутился он.Рауфа Арашукова задержали 30 января в ходе пленарного заседания СФ РФ, в тот же день суд арестовал его на два месяца. Сенатор может быть причастен к убийствам двух человек и избиению свидетеля убийства.Отец Арашукова – Рауль – также арестован, следствие считает, что он являлся организатором преступного сообщества. Его обвиняют и в хищении газа у "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Своей вины Арашуков-старший не признает.