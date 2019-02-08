Таганский суд Москвы отправил в следственный изолятор жителя Иркутска Сергея Самойлова, задержанного после угрозы взорвать храм Илии Пророка в центре столицы.

Таганский суд Москвы отправил в следственный изолятор жителя Иркутска Сергея Самойлова, задержанного после угрозы взорвать храм Илии Пророка в центре столицы.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, подчеркнув, что 60-летний Самойлов, которому предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры", пробудет в СИЗО до 5 апреля.Информированный источник агентства в силовых структурах столицы сообщил, что 5 февраля Самойлов на территории храма затеял ссору с охранником, в ходе которой угрожал взорвать самодельную бомбу. Оба мужчины были задержаны и доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства.