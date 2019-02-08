Французский тренер Арсен Венгер может вернуться к работе. В настоящее время 68-летний специалист рассматривает четыре предложения.

Французский тренер Арсен Венгер может вернуться к работе. В настоящее время 68-летний специалист рассматривает четыре предложения.Как сообщает РИА Новости, среди потенциальных работодателей Венгера нет английских клубов. Арсен Венгер проработал почти 22 года с "Арсеналом" и не хочет возглавлять другую команду премьер-лиги из этических соображений. Ранее сообщалось, что Венгер получил предложение возглавить сборную Катара.Арсен Венгер покинул "Арсенал" в мае прошлого года и с тех пор не имел тренерской практики. Однако сам француз не объявлял о завершении тренерской карьеры и намерен вернуться к практике.