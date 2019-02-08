В Сети распространился ролик, при просмотре которого пользователи испытывают сильную боль. Так, по крайней мере, утверждает автор шедевра. Пользователи, избежавшие вредного воздействия, назвали создателя видео хайпожором.

В Сети распространился ролик, при просмотре которогопользователи испытывают сильную боль. Так, по крайней мере, утверждает автор"шедевра". Пользователи, избежавшие "вредного воздействия", назвали создателя видео "хайпожором".Движение белых линий на черном фоне – вот все содержаниевидео, которое стало вирусным. После просмотра 30-секундного ролика, какутверждают некоторые пользователи, им действительно становится плохо: сильнаяголовная боль, нехватка кислорода, безотчетный страх и дрожь в руках и ногах.Как выяснилось, таким образом это изображение действуетдалеко не на всех. Некоторые пользователи заявил, что "пострадавшие"стали жертвами самовнушения. Досталось и автору ролика – его назвали "хайпожором",передает Пятый канал.