В Сети распространился ролик, при просмотре которого
пользователи испытывают сильную боль. Так, по крайней мере, утверждает автор
шедевра. Пользователи, избежавшие вредного воздействия, назвали создателя видео хайпожором.
В Сети распространился ролик, при просмотре которого
пользователи испытывают сильную боль. Так, по крайней мере, утверждает автор
"шедевра". Пользователи, избежавшие "вредного воздействия", назвали создателя видео "хайпожором".
Движение белых линий на черном фоне – вот все содержание
видео, которое стало вирусным. После просмотра 30-секундного ролика, как
утверждают некоторые пользователи, им действительно становится плохо: сильная
головная боль, нехватка кислорода, безотчетный страх и дрожь в руках и ногах.
Как выяснилось, таким образом это изображение действует
далеко не на всех. Некоторые пользователи заявил, что "пострадавшие"
стали жертвами самовнушения. Досталось и автору ролика – его назвали "хайпожором",
передает Пятый канал.