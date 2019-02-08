Нападающий клуба второй немецкой бундеслиги Гамбург Янн-Фите Арп в течение нынешнего или в следующем сезоне будет играть в составе чемпионов Германии из Баварии. Мюнхенский клуб договорился о трансфере 19-летнего форварда и с самим игроком, и с представителями его нынешней команды.

Нападающий клуба второй немецкой бундеслиги "Гамбург" Янн-Фите Арп в течение нынешнего или в следующем сезоне будет играть в составе чемпионов Германии из "Баварии". Мюнхенский клуб договорился о трансфере 19-летнего форварда и с самим игроком, и с представителями его нынешней команды.Год назад Арпа называли одним из самых перспективных футболистов Германии, хотя в нынешнем сезоне он в составе "Гамбурга" не блещет: на его счету всего один голевой пас. Тем не менее, "Бавария" решила выкупить игрока, хотя и скрывает, сколько заплатила за грядущий трансфер. При этом согласно договоренности, решение, когда покинуть "Гамбург" и перебраться в Мюнхен, примет сам футболист в течение ближайшего года.