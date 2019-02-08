Известный колумбийский боксер полутяжелого веса, экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Элейдер Альварес намерена требовать у россиянина Сергея Ковалева матч-реванш. Если наш чемпион согласится, то это будет их третья встреча на ринге.

Известный колумбийский боксер полутяжелого веса, экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Элейдер Альварес намерена требовать у россиянина Сергея Ковалева матч-реванш. Если наш чемпион согласится, то это будет их третья встреча на ринге.Как уже сообщали 33Live.RuRu, 2 февраля Ковалев взял реванш у Альвареса за поражение в августе 2018 года и вернул себе титул чемпиона мира WBO. При этом полгода назад русский Krusher проиграл колумбийцу нокаутом, а теперь победил по очкам, став лучшим по версии всех трех судей поединка.Альварес признается, что изо всех сил вновь пытался нокаутировать россиянина: "Таков был мой план, но ничего не вышло, — цитирует боксера издание The Colombian. – Я не хотел доводить дело до финального гонга, но ничего у меня не получилось"."Я хочу встретиться с Ковалевым еще раз. Я победил в одном бою с ним, а он выиграл в другом. Хочу ясно заявить, что, во-первых, я намерен продолжить боксерскую карьеру, потому что мне 34 года, и еще не наступило время для ухода, и, во-вторых, хочу доказать, что могу снова стать чемпионом мира", — сказал Альварес.