Компетентность составителей доклада об отравителях Скрипалей вызывает большие сомнения. Главный вопрос к авторам – почему эти данные появились только сейчас? В Кремле прокомментировали сообщения о третьем участнике покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь.

Компетентность составителей "доклада" об "отравителях Скрипалей" вызывает большие сомнения. Главный вопрос к авторам – почему этиданные появились только сейчас? В Кремле прокомментировали сообщения о третьемучастнике покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь.Так называемый "доклад" Bellingcat о новых данныхв деле об выглядит очень сомнительно. Неизвестно даже, ктоавтор этого документа."Есть только один вопрос: как могло в 2015 годуостаться незамеченным употребление некоего боевого отравляющего вещества вЕвропе? Почему об этом узнали только сейчас? Мы не знаем, на чем основывалисьсоставители вот этого доклада. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они,и вообще – правда ли это все", – заявил журналистам пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков.В британской прессе на днях появились сообщения о новыхданных в деле Скрипалей. Якобы, есть третий россиянин, связанный, по мнениюЛондона, с отравлением в Солсбери. Названо и имя – некий Сергей Федоров,который купил билет на самолет до Москвы, а потом его сдал.Затем Bellingcat выпустил свой "доклад". Егоавторы связали третьего "" с попыткой отравленияболгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года. Составителидокумента уверены, что Федоров, наряду с Петровым и Бошировым, участвовал впокушении на бывшего полковника ГРУ.Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года вСолсбери. Лондон бездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что былоприменено боевое вещество "Новичок". Россия обвинения опровергла ипотребовала допустить к расследованию своих специалистов.Лондон просьбу проигнорировал и назначил "" россиян Петрова и Боширова, которые в это время находилисьприезжали в Солсбери осматривать достопримечательности. Теперь Лондон включил вих команду еще и Федорова. Некоторые СМИ сообщают, что "отравителейСкрипалей" было пятеро, передает телеканал "360".