Компетентность составителей доклада об отравителях Скрипалей вызывает большие сомнения. Главный вопрос к авторам – почему эти
данные появились только сейчас? В Кремле прокомментировали сообщения о третьем
участнике покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь.
Компетентность составителей "доклада" об "отравителях Скрипалей" вызывает большие сомнения. Главный вопрос к авторам – почему эти
данные появились только сейчас? В Кремле прокомментировали сообщения о третьем
участнике покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь.
Так называемый "доклад" Bellingcat о новых данных
в деле об выглядит очень сомнительно. Неизвестно даже, кто
автор этого документа.
"Есть только один вопрос: как могло в 2015 году
остаться незамеченным употребление некоего боевого отравляющего вещества в
Европе? Почему об этом узнали только сейчас? Мы не знаем, на чем основывались
составители вот этого доклада. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они,
и вообще – правда ли это все", – заявил журналистам пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков.
В британской прессе на днях появились сообщения о новых
данных в деле Скрипалей. Якобы, есть третий россиянин, связанный, по мнению
Лондона, с отравлением в Солсбери. Названо и имя – некий Сергей Федоров,
который купил билет на самолет до Москвы, а потом его сдал.
Затем Bellingcat выпустил свой "доклад". Его
авторы связали третьего "" с попыткой отравления
болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года. Составители
документа уверены, что Федоров, наряду с Петровым и Бошировым, участвовал в
покушении на бывшего полковника ГРУ.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года в
Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что было
применено боевое вещество "Новичок". Россия обвинения опровергла и
потребовала допустить к расследованию своих специалистов.
Лондон просьбу проигнорировал и назначил "" россиян Петрова и Боширова, которые в это время находились
приезжали в Солсбери осматривать достопримечательности. Теперь Лондон включил в
их команду еще и Федорова. Некоторые СМИ сообщают, что "отравителей
Скрипалей" было пятеро, передает телеканал "360".