Представителей парламента бразильского штата Санта-Катарина возмутил откровенный наряд 43-летней чиновницы Аны Пауды да Силвы, которая явилась на первое заседание совета в красном платье с глубоким декольте. Сама да Силва не считает, что сделала что-то не так.

Представителей парламента бразильского штата Санта-Катарина возмутил откровенный наряд 43-летней чиновницы Аны Пауды да Силвы, которая явилась на первое заседание совета в красном платье с глубоким декольте. Сама да Силва не считает, что сделала что-то не так, сообщает ND Online.Да Силва заявила, что все выпады в ее сторону связаны с тем, что в парламенте царит засилье мужчин."Раньше я подстраивалось под окружение, но теперь мне это надоело. Я женщина и не собираюсь это скрывать", — отметила бразильянка."Женщины так мало участвуют в общественной жизни страны, что мой большой вырез это отчасти компенсирует", — заявила Да Силва.По словам Да Силвы она не считает, что должна ограничивать себя в выборе одежды только потому, что она занимает пост в парламенте."Я же не собираюсь приходить на заседания голой. Просто хочется одеваться так, как мне комфортно", — отметила Да Силва.Бразильянка отметила, что не существует закона, который регламентировал бы форму одежды для депутатов.