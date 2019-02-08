Мосгорсуд оставил без изменений решение по делу украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. Украинцы останутся в СИЗО до 24 апреля.

Московский городской суд оставил под арестом четверых украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.Ранее были поданы жалобы на заключение под стражу украинцев Богдана Головаша, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко и Сергея Попова. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, все апелляции были рассмотрены, но решение суда осталось прежним.Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова также заявила, что обвиняемые останутся в СИЗО до 24 апреля.Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три судна ВМС Украины нарушили границу Российской Федерации и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. 24 украинских моряка были арестованы. Позже всем им были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.