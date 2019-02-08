Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2009 года, участники нескольких градозащитных проектов, давно знакомые друг с другом, и люди, по мере сил пытавшиеся защитить старую Москву от неумолимого бульдозера, решили, что сообща это может получиться эффективнее.

Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2009 года, участники нескольких градозащитных проектов, давно знакомые друг с другом, и люди, по мере сил пытавшиеся защитить старую Москву от неумолимого бульдозера, решили, что сообща это может получиться эффективнее.Что удалось и что не удалось изменить за 10 лет? Именно так называются круглые столы, которые пройдут в начале юбилейного фестиваля в декорациях юбилейной выставки в Центральном доме архитектора 9 февраля и 10 февраля. А фестиваль продолжится, и уже 23-24 февраля на следующей его площадке – в Галерее на Солянке.В 2009 году тема сохранения культурного наследия стала одной из громких в медиапространстве. Сайт "Архнадзора", уже существовавший к тому времени как авторский, стал основным информационным органом движения.Главные горячие точки вандализма в тот год: палаты Гурьевых, дом Быкова, Синодальный дом, гостиница Шевалье, Расстрельный дом и многие другие памятники, вошедшие теперь в реестр. Градозащитники именно тогда спасли их от сноса или радикальной реконструкции. Боровицкая и Хитровская площади общими усилиями москвичей избежали новой застройки.В 2010 году силовая защита Кадашей заставила администрацию города услышать требование соблюдать правовой режим охранных зон, исключающий произвольное строительство по соседству с памятниками.В том же году мэр Москвы под давлением критики Генплана утвердил около 1000 территорий памятников, что позволило затормозить и почти остановить застройку свободных пространств в исторических границах городских усадеб. Градостроительная критика предшествовала и сопутствовала отставке мэра Москвы Юрия Лужкова осенью 2010 года.Многомесячная эпопея защиты усадьбы Шаховских от сноса ради строительства театра в 2011 году отвратила от вандализма "хозяйствующую интеллигенцию".Критика юридических манипуляций, сопровождавших этот снос, а также снос в 2011-2013 годах Соборной мечети, стадиона "Динамо", интерьеров "Детского мира", половины Кругового депо показала новой администрации города, что приемы вандализма в отношении как статусных, так и лишенных статуса памятников исчерпаны. Завершала этот цикл пятимесячная борьба против разрушения и надстройки легендарного Дома Болконского (2013 год).К 2014 году удалось остановить каток сноса статусных памятников, и кажется, что этот процесс стал необратимым. Именно в том году общим усилием москвичей была спасена Шуховская башня – уже от посягательства федеральных властей.Тогда же активисты собрали в Москве Съезд градозащитников России, посвященный 150‑летию отечественной охраны наследия, то есть Московского археологического общества, так называемый "Уваровский съезд". Координация между градозащитными организациями страны, как старыми, так и новейшими, постепенно вышла на новый уровень. Ответом на "федерализацию" темы градозащиты стал новый сайт "Хранители наследия".Защита дома Привалова на рубеже 2015 года ознаменовала новый, современный виток борьбы за историческую среду Москвы, а в перспективе – за единый охранный статус для старой городской черты столицы России.Изменения, внесенные в Закон о наследии, над которыми "Архнадзор" работал на площадке Госдумы в 2009-2010 годах, были утверждены и вступили в силу в 2015 году, дав градозащите дополнительные рычаги. В том же году поднялись на новую ступень просветительские усилия: преемственно от Клуба Архнадзора, в партнерстве с уважаемыми научными и учебными центрами, заработала Школа наследия.В 2016 году и в последующие годы обратились к архитектурной археологии Москвы. Несколько сезонов подряд солидарными усилиями градозащитников и всех неравнодушных, бесконечный московский ремонт постепенно вводится в правовое поле.Системная защита исторической среды дала количественный и качественный результат в 2017-2018 годах, когда удалось спасти от сноса по программе реновации почти 220 зданий XIX-XX веков. Переговорный механизм, выработанный тогда совместно с правительством Москвы, мог бы стать моделью Совета по наследию – несуществующего центра принятия решений.Все эти годы активисты и координаторы "Архнадзора" вели как будто рутинную, а в сущности исследовательскую работу по выявлению и подаче на государственную охрану десятков новых памятников. Все эти годы с "Архнадзором" было научное и экспертное сообщество, поддерживающее и вдохновляющее словом и делом активистов — даже те, кого уже нет с нами. Все эти годы с "Архнадзором" неравнодушная журналистика – мощное оружие градозащиты. И с "Арнадзором" сооснователь движения — проект "Москва, которой нет". Все эти годы, месяц за месяцем, "Архнадзор" пополняется новыми участниками – самыми удивительными людьми Москвы. Спасибо за первые десять лет!