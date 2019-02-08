Председатель совета директоров Зенита Александр Дюков покинет свой пост в клубе в случае победы на выборах президента Российского футбольного союза. Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС.

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков покинет свой пост в клубе в случае победы на выборах президента Российского футбольного союза. Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС."Если мне будет оказано доверие, то я покину должность председателя совета директоров футбольного клуба "Зенит" и сосредоточусь на деятельности в РФС. Совместительство работы в РФС и в клубе я считаю неправильным", — приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Александр Дюков является единственным кандидатом. Его кандидатуру поддержали 63 организации, входящих в РФС.