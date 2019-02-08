В
рамках партийного проекта Крепкая семья единороссы приобрели на свои
взносы путевки в здравницы Башкортостана для воспитанников социального
приюта города Сибай. С 22 по 26 февраля дети отдохнут в Красноусольском
санатории, а также здравницах Нур и Радуга города Стерлитамак.
В
рамках партийного проекта "Крепкая семья" единороссы приобрели на свои
взносы путевки в здравницы Башкортостана для воспитанников социального
приюта города Сибай. С 22 по 26 февраля дети отдохнут в Красноусольском
санатории, а также здравницах "Нур" и "Радуга" города Стерлитамак.
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цель – оздоровить детей Сибая в связи с непростой экологической
ситуаций, сложившейся в городе. С ноября прошлого года там фиксируется
появление запаха серы и смога в воздухе. В декабре в населенном пункте
был введен режим повышенной опасности.
Большую помощь оказали также депутат Госсобрания Башкортостана, член "Единой России" Денис Назаров, а также сибайский меценат Андрей Назаров. Законодатель приобрел для 40 человек путевки в санаторий "Талкас".
Дети и их родители поедут в здравницу в марте. А по инициативе мецената
ребята отдыхают в Детском пульмонологическом санатории Ишимбая.
По словам главы фракции единороссов в горсовете Сибая Азата Камбулатова, партия держит ситуацию в городе под контролем. Местные парламентарии провели подворовой обход местных жителей.
Камбулатов
отметил, что информацией не владеют в основном пожилые люди. "Мы с ними
встречались, разъясняли ситуацию, давали рекомендации. По мере
возможности мы оставляли свои личные номера телефонов, чтобы жители
могли позвонить при необходимости", – сказал единоросс.
Партийный
проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление
института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание
условий для благополучного детства, формирование и реализация программы
мероприятий "Десятилетия детства".
Напомним, ранее
писали о помощи единороссов семье из Тульской области. Партийцы помогли
приобрести инвалидную коляску для ребенка с детским церебральным
параличом из города Узловая. Также "ЕР" оказала содействие в лечении
девочки в специализированном учреждении.