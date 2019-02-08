В рамках партийного проекта Крепкая семья единороссы приобрели на свои взносы путевки в здравницы Башкортостана для воспитанников социального приюта города Сибай. С 22 по 26 февраля дети отдохнут в Красноусольском санатории, а также здравницах Нур и Радуга города Стерлитамак.

рамках партийного проекта "Крепкая семья" единороссы приобрели на своивзносы путевки в здравницы Башкортостана для воспитанников социальногоприюта города Сибай. С 22 по 26 февраля дети отдохнут в Красноусольскомсанатории, а также здравницах "Нур" и "Радуга" города Стерлитамак.Главнаяцель – оздоровить детей Сибая в связи с непростой экологическойситуаций, сложившейся в городе. С ноября прошлого года там фиксируетсяпоявление запаха серы и смога в воздухе. В декабре в населенном пунктебыл введен режим повышенной опасности.Большую помощь оказали также депутат Госсобрания Башкортостана, член "Единой России" Денис Назаров, а также сибайский меценат Андрей Назаров. Законодатель приобрел для 40 человек путевки в санаторий "Талкас".Дети и их родители поедут в здравницу в марте. А по инициативе меценатаребята отдыхают в Детском пульмонологическом санатории Ишимбая.По словам главы фракции единороссов в горсовете Сибая Азата Камбулатова, партия держит ситуацию в городе под контролем. Местные парламентарии провели подворовой обход местных жителей.Камбулатовотметил, что информацией не владеют в основном пожилые люди. "Мы с нимивстречались, разъясняли ситуацию, давали рекомендации. По меревозможности мы оставляли свои личные номера телефонов, чтобы жителимогли позвонить при необходимости", – сказал единоросс.Партийныйпроект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укреплениеинститута семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – созданиеусловий для благополучного детства, формирование и реализация программымероприятий "Десятилетия детства".Напомним, ранееписали о помощи единороссов семье из Тульской области. Партийцы помоглиприобрести инвалидную коляску для ребенка с детским церебральнымпараличом из города Узловая. Также "ЕР" оказала содействие в лечениидевочки в специализированном учреждении.