Институт современных медиа (MOMRI) и телеканал Наука представляют результаты ежегодного опроса. С 2016 года мы проводим мониторинг, что пугает россиян в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги.

Институт современных медиа (MOMRI) и телеканал "Наука" представляют результаты ежегодного опроса. С 2016 года мы проводим мониторинг, что пугает россиян в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги.За два года удвоилось число тех, кого пугают научные открытия в сфере генной инженерии: в декабре 2018 уже 12 % респондентов заявили о своей тревожности в связи с экспериментами по клонированию живых существ и в особенности — человека, вмешательством в ДНК человека и животных, тревожит генная модификация продуктов питания, развитие генной инженерии в целом. В 2016 году такие ответы составляли 6 %.Первое место по-прежнему занимают опасения, связанные с оружием массового поражения (ядерного, химического, биологического) – развитие науки в этой области пугает 14 % опрошенных. Респонденты боятся изобретения и применения новых видов оружия, их использования в военных целях. Однако, с каждым годом ответов, связанных с оружием массового поражения, уменьшается: 19 % в 2016 году, 17 % в 2017 году.Количество тех, кто испытывает тревогу по поводу развития искусственного интеллекта, нейронных сетей, компьютерзации и роботизации повседневной жизни, за год осталось неизменным: 11 % опрошенных как в 2017, так и в 2018 году.Страх перед экспериментами с андронным коллайдером испытывают 2 % опрошенных (чаще мужчины); это число также осталось неизменным по сравнению с предыдущим годом.Немного меньше стало ответов про угрозы из космоса (в 2017 году таких ответов – страх перед внеземными цивилизациями, астероидами, открытиями новых небесных тел – было более 2 %). По этой позиции показатель наиболее высок у группы "60+": именно пожилых людей космические угрозы тревожат больше всего.За два года количество тех, кого вообще не тревожат никакие научные открытия, уменьшилось на 3 процентных пункта – с 40 % в декабре 2016 до 37 % в декабре 2018 года. При этом все больше респондентов затрудняются конкретизировать свои опасения, не могут назвать, что именно их тревожит (в 2016 году 13 % опрошенных затруднились ответить, в 2018 – 19 %). Процент назвавших конкретные страхи, опасения за два года несколько снизился – с 47 до 44 %.Страхи зависят от возраста. С увеличением возраста наблюдается рост количества респондентов, у которых есть страхи перед научными открытиями. При этом среди молодежи такие опасения больше испытывают мужчины, в старшей же возрастной группе увеличивается доля женщин.Молодых людей больше всего пугают эксперименты с искусственным интеллектом, развитие информационных технологий, замена человеческих ресурсов роботами.В старших возрастных группах лидируют страхи перед развитием генной инженерии (в группе 45-59 лет) и оружием массового поражения (в группе 60+).Исследование проведено Институтом современных медиа (MOMRI — Modern Media Research Institute) совместно с телеканалом "Наука" 17–22 декабря 2018 года среди жителей России в возрасте 18 лет и старше. Для сравнения приводятся данные аналогичного опроса, проведенного в 2017 году с 20 по 26 декабря, а также в аналогичный период 2016 году. В опросах принимали участие жители городов РФ с населением свыше 100 тысяч человек. Опрос проходил методом телефонного интервью (CATI) по случайной стратифицированной выборке. Каждый год опрашивалось 1600 человек. Ошибка выборки не превышает 2,5 %.