Генеральная прокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства незаконном нажитого имущества экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко на 484 миллиона рублей.

Генеральная прокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства незаконном нажитого имущества экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко на 484 миллиона рублей.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.40-летний Захарченко стал скандально известным в сентябре 2016 года. Его, занимавшего на тот момент должность врио начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, задержали по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. При обыске на квартире сестры полковника нашли денежный склад в размере почти 9 миллиардов рублей в различной валюте.Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.В августе 2018 года все имущество семьи Дмитрия Захарченко вместе с многочисленными квартирами и автомобилями родственников и знакомых, было обращено в доход государства как полученное незаконным путем.