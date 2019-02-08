В период с 2015 по 2018 год фигуранты, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств...

"Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в феврале 2018 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России при участии Росгвардии задержали четверых участников организованной группы. В период с 2015 по 2018 год фигуранты, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых. В отношении троих судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении."При проведении 30 обысков на территории Москвы и Московской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли флеш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", - рассказала Ирина Волк.В ходе предварительного расследования установлена точная сумма дохода от противоправной деятельности, которая составила свыше 20 миллионов рублей, а также установлен еще один соучастник противоправной деятельности.В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого деяния.