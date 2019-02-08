Спортсменам выдадут зарплату за декабрь

Спортсменам выдадут зарплату за декабрьАдминистрация Владимирской области все-таки нашла возможность для финансирования местного волейбольного клуба «Владимир». Радостную новость сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.«Владимир Сипягин выполнил обещание, данное волейбольному клубу «Владимир». Благодаря помощи от спонсоров погасится задолженность по заработной плате нашим замечательным волейболистам за декабрь. Они будут продолжать участвовать в соревнованиях. Об этом рассказал директор команды Андрей Булгаков.Получается, теперь у команды все не так уж и плохо. По словам Ольги Петровой, на следующей неделе будет решаться вопрос о дальнейшем финансировании команды.Напомним, проблемы волейбольного клуба, успешно выступающего в Высшей лиге Б, начались с того, как администрация Владимира, входящая в состав учредителей, отказалась от финансирования «Владимира», заявив, что денег в бюджете города на эти цели нет.