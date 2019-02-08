Актриса 8 февраля отмечает
День рождения – 70 лет. Но в этот день она будет находиться не на Родине.
Актриса 8 февраля отмечает
День рождения – 70 лет. Но в этот день она будет находиться не на Родине.
Звезда фильмов "Москва слезам не верит" и "Самая обаятельная и
привлекательная" в свой праздник отдыхать не собирается. Ведь юбилей Ирины
Муравьевой совпадает с гастролями в Израиле.
В жаркой стране актриса выступит с антрепризной постановкой "На
струнах дождя", сообщает . Она не любит рассказывать в интервью о личной жизни, но многие
факты известны широкой публике.
На протяжении всей жизни остается верной одному мужчине.
Более 40 лет она жила в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным, которого не стало
из-за инсульта почти пять лет назад. Смерть близкого человека артистка переживала
тяжело.
Первенец Даниил у супругов появился в 1975 году. 12 лет спустя родился
второй сын Евгений. В 2005 году на свет появился первый внук актрисы —
Иван. Однако отношения Даниила с мамой малыша не сложились, и Муравьева
потеряла возможность полноценного общаться с внуком. Эта тема для нее закрыта
от журналистов.
Младший сын актрисы Евгений несколько лет назад решил заняться
бизнесом. Евгений открыл в центре Москвы гастропаб под названием "Рыжая
борода". Но заведение пришлось закрыть. Некоторые из сотрудников заведения
жаловались, что так и не получили причитающейся зарплаты.
В своих ролях уверенная, сильная женщина, иногда даже
авантюристка. Но в ее реальной жизни не все безоблачно. В возрасте сорока лет у
Ирины Вадимовны случился психологический кризис. Она покинула Театр имени
Моссовета, где долгое время работала и чувствовала себя ненужной.
Муравьева даже хотела позабыть об актерской профессии. "Я вдруг с
ужасом поняла, что моя карета разбилась, а я не реализовываюсь, не нравлюсь ни
себе, никому. Все плохо, все ужасно. Все кино уже позади, и вообще все позади",
– вспоминала Муравьева. Но сейчас актриса, слава богу, востребована и продолжает
радовать зрителей своим мастерством. Она с 1993 года служит в Малом театре.