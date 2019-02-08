Актриса 8 февраля отмечает День рождения – 70 лет. Но в этот день она будет находиться не на Родине.

Актриса 8 февраля отмечаетДень рождения – 70 лет. Но в этот день она будет находиться не на Родине.Звезда фильмов "Москва слезам не верит" и "Самая обаятельная ипривлекательная" в свой праздник отдыхать не собирается. Ведь юбилей ИриныМуравьевой совпадает с гастролями в Израиле.В жаркой стране актриса выступит с антрепризной постановкой "Наструнах дождя", сообщает . Она не любит рассказывать в интервью о личной жизни, но многиефакты известны широкой публике.На протяжении всей жизни остается верной одному мужчине.Более 40 лет она жила в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным, которого не сталоиз-за инсульта почти пять лет назад. Смерть близкого человека артистка переживалатяжело.Первенец Даниил у супругов появился в 1975 году. 12 лет спустя родилсявторой сын Евгений. В 2005 году на свет появился первый внук актрисы —Иван. Однако отношения Даниила с мамой малыша не сложились, и Муравьевапотеряла возможность полноценного общаться с внуком. Эта тема для нее закрытаот журналистов.Младший сын актрисы Евгений несколько лет назад решил занятьсябизнесом. Евгений открыл в центре Москвы гастропаб под названием "Рыжаяборода". Но заведение пришлось закрыть. Некоторые из сотрудников заведенияжаловались, что так и не получили причитающейся зарплаты.В своих ролях уверенная, сильная женщина, иногда дажеавантюристка. Но в ее реальной жизни не все безоблачно. В возрасте сорока лет уИрины Вадимовны случился психологический кризис. Она покинула Театр имениМоссовета, где долгое время работала и чувствовала себя ненужной.Муравьева даже хотела позабыть об актерской профессии. "Я вдруг сужасом поняла, что моя карета разбилась, а я не реализовываюсь, не нравлюсь нисебе, никому. Все плохо, все ужасно. Все кино уже позади, и вообще все позади",– вспоминала Муравьева. Но сейчас актриса, слава богу, востребована и продолжаетрадовать зрителей своим мастерством. Она с 1993 года служит в Малом театре.