Иосиф Пригожин не одобряет решение отправить на конкурс Евровидение Сергея Лазарева. По мнению продюсера, на музыкальное состязание должны поехать другие вокалисты.

Иосиф Пригожин не одобряет решение отправить на конкурс "Евровидение"Сергея Лазарева. По мнению продюсера, на музыкальное состязание должны поехатьдругие вокалисты.Пригожин отметил, что Лазарев еще в 2016 году показал на чтоон способен. Тогда Сергей привез третье место."Мне все равно, кто поедет на "Евровидение", может ехатькто угодно. Сергей уже все всем доказал, он – артист. Искренне не понимаю,зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место.Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто незапрещает идти за титулом еще раз", – сообщил Пригожин .О том, что от нашей страны в Тель-Авив поедет Сергей Лазаревофициально объявили вчера, 8 февраля, однако слухи об этом ходили уже давно. В личном Instagram о своих намерениях сообщил и сам певец.Напомним, что в 2016 году Лазарев выступал от нашей странына "Евровидении". Тогда Сергея бессовестно засудили. У певца былипотрясающий номер и отличная песня. Зрители моментально влюбились и поставилиему самые высокие оценки. А вот жюри нашего конкурсанта откровенно засудило. Витоге артист взял только бронзу.