В Белом доме очередные кадровые изменения

В Белом доме очередные кадровые измененияВ администрации Владимирской области очередные кадровые изменения. Стало известно, что сегодня, 7 февраля, был последний рабочий день у первого заместителя руководителя аппарата Марины Хватовой. Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова рассказала, что уволили Хватову по сокращению.Кроме того, завтра, 8 февраля, в последний раз выйдет на работу в Белом доме председатель комитета информатизации, связей и телекоммуникаций Андрей Клементьев. Он покидает обладминистрацию по соглашению сторон.