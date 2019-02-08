Полиция расследует обстоятельства драки в одном из московских ресторанов. Там компания нетрезвых мужчин искалечила студента, который вступился за подругу. Били вчетвером, пострадавший - в больнице с переломом позвоночника и другими увечьями. Не исключено, что молодой человек может стать инвалидом. Уголовное дело возбудили лишь спустя пять дней. Почему нападавшие до сих пор не задержаны?

Полиция расследует обстоятельства драки в одном из московских ресторанов. Там компания нетрезвых мужчин искалечила студента, который вступился за подругу. Били вчетвером, пострадавший — в больнице с переломом позвоночника и другими увечьями. Не исключено, что молодой человек может стать инвалидом. Уголовное дело возбудили лишь спустя пять дней. Почему нападавшие до сих пор не задержаны?Никита Потапов не то что встать — даже поесть не может без посторонней помощи. У 20-летного студента — перелом позвоночника, тяжелое сотрясение мозга, сломана челюсть. Каждое движение причиняет боль.- Никита, как твое самочувствие?- Нормально.Его избили на глазах у сотрудников и клиентов чайханы на Мичуринском проспекте. Пятеро крепких мужчин грубо приставали к девушкам, с которыми ужинал Никита. Сначала он пытался уладить конфликт мирно."Один из них сказал: а может, ты поделишься одной из них? Зачем тебе две?" — рассказывает Анастасия Блохина."Стоит возле меня, начинает меня хватать за руки — мол, собирайся, поехали! Как только Никита хотел нас защитить, произошел первый удар. Они его завалили, началось избиение", — говорит Дария Лисовая.Добивали лежачего, он был уже без сознания, а охрана молча наблюдала.- Впятером одного забили — какая драка? Убийство! Там шейный позвонок сломали ему.- Охрана сработала, разняли или как?- Там не поймешь!Злоумышленники покинули чайхану, когда осознали, что туда с минуты на минуту приедет полиция. Правда, очевидцы утверждают: один из нападавших замешкался и остался внутри. То есть, у охранников была прекрасная возможность задержать его и передать полиции, но никто из них этого так и не сделал. Преступники разбежались в разные стороны.Нападение произошло еще 1 февраля, есть записи камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видны лица нападавших, но до сих пор никто так и не задержан."Эти люди еще в тот день высказывались: нас все знают, и ничего нам за это не будет. Были такие крики, — говорит Анастасия Блохина. — У них есть свои связи, скорее всего, поэтому они пытаются это дело замять".- Для вас это дело принципа?- Конечно! Нам не нужно ни денег, ничего. Нам просто нужно, чтобы все было по закону.Спустя пять дней полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести"."В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников", — говорит начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.Жизни Никиты сейчас, к счастью, уже ничто не угрожает. Но гарантий, что не будет осложнений, врачи дать не могут: впереди реабилитация, которая может затянуться на много месяцев.