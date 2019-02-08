Мать двоих детей Анна Цуканова-Котт не устает поражать
поклонников своей отличной формой. Последнее видео в алом купальнике еще раз
подтвердило – роды не оставили на фигуре актрисы ни малейшего следа.
Мать двоих детей Анна Цуканова-Котт не устает поражать
поклонников своей отличной формой. Последнее видео в алом купальнике еще раз
подтвердило – роды не оставили на фигуре актрисы ни малейшего следа.
Анна Цуканова-Котт отдыхает с подругами в Таиланде. 8 февраля у одной из девушек
был день рождения, и компания отправилась на прогулку на яхте. На судне нашелся
и фотограф, так что фотосессии было не избежать.
Анна опубликовала в видео, на котором позирует на борту
судна в алом слитном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру. "Делаем
фото", – пояснила фанатам актриса. Хотя поклонники едва ли читали подпись
– они разглядывали саму Анну Цуканову-Котт.
"Как тебе только
удается. Стройняха", "Анечка, такая у вас фигура шикарная, супер
просто", "Красота! Анечка, как вы позируете круто!", -
восхищаются подписчики . Но звезда заявляет, что только постоянный труд над
собой и диета во время беременности дают такой потрясающий результат.
А пока Анна развлекается в Таиланде, за детьми, скорее
всего, присматривает ее муж, режиссер Александр Котт. Они стали жить вместе,
когда Анна была еще совсем юной, а в уже в 19 лет она подарила ему первенца -
сына Михаила. Сейчас мальчику 11 лет. А во второй раз 29-летняя Цуканова-Котт
стала мамой летом прошлого года. У нее родилась дочка, назвали ее Леей, пишет Teleprogramma.pro.
Анна Цуканова запомнилась зрителю по сериалам "Мажор", "Восьмидесятые", "Дальнобойщики", "Мата Хари" и многим другим. На счету актрисы более 70 работ в кино.