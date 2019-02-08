Мать двоих детей Анна Цуканова-Котт не устает поражать поклонников своей отличной формой. Последнее видео в алом купальнике еще раз подтвердило – роды не оставили на фигуре актрисы ни малейшего следа.

Мать двоих детей Анна Цуканова-Котт не устает поражатьпоклонников своей отличной формой. Последнее видео в алом купальнике еще разподтвердило – роды не оставили на фигуре актрисы ни малейшего следа.Анна Цуканова-Котт отдыхает с подругами в Таиланде. 8 февраля у одной из девушекбыл день рождения, и компания отправилась на прогулку на яхте. На судне нашелсяи фотограф, так что фотосессии было не избежать.Анна опубликовала в видео, на котором позирует на бортусудна в алом слитном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру. "Делаемфото", – пояснила фанатам актриса. Хотя поклонники едва ли читали подпись– они разглядывали саму Анну Цуканову-Котт."Как тебе толькоудается. Стройняха", "Анечка, такая у вас фигура шикарная, суперпросто", "Красота! Анечка, как вы позируете круто!", -восхищаются подписчики . Но звезда заявляет, что только постоянный труд надсобой и диета во время беременности дают такой потрясающий результат.А пока Анна развлекается в Таиланде, за детьми, скореевсего, присматривает ее муж, режиссер Александр Котт. Они стали жить вместе,когда Анна была еще совсем юной, а в уже в 19 лет она подарила ему первенца -сына Михаила. Сейчас мальчику 11 лет. А во второй раз 29-летняя Цуканова-Коттстала мамой летом прошлого года. У нее родилась дочка, назвали ее Леей, пишет Teleprogramma.pro.Анна Цуканова запомнилась зрителю по сериалам "Мажор", "Восьмидесятые", "Дальнобойщики", "Мата Хари" и многим другим. На счету актрисы более 70 работ в кино.