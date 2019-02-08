Американская звезда реалити-шоу побывала на светском мероприятии AmfAR. Для прохода по красной дорожке Ким Кардашьян выбрала неудачный наряд, который смутил многих гостей и папарацци.
Американская звезда реалити-шоу побывала на светском мероприятии AmfAR. Для прохода по красной дорожке Ким Кардашьян выбрала неудачный наряд, который смутил многих гостей и папарацци.
Организатором гала-вечера является некоммерческая организация, которая занимается поддержкой исследований, профилактики и лечения СПИДа и ВИЧ. Традиционно это событие собирает множество звезд шоу-бизнеса. В этом году на красной дорожке в Нью-Йорке также появились актриса Мила Йовович и модель Хайди Клум.
Супруга рэпера Канье Уэста и в этот раз не преминула появиться на публике в откровенном наряде. примерила узкое черное платье Versace с глубоким декольте и открытой спиной. Модели приходилось все время поправлять неудобный наряд, так как ее большой бюст угрожал вывалиться в любую минуту. Многие пользователи Сети позднее раскритиковали звезду за столь вульгарный образ.
известна своей любовью к пластическим
операциям. Модель много раз ложилась под нож пластического хирурга. Кроме того,
она ежедневно посещает клинику для омолаживающих процедур. Звезда признается,
что благодаря такому образу жизни она чувствует себя гораздо увереннее, передает .