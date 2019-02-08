Американская звезда реалити-шоу побывала на светском мероприятии AmfAR. Для прохода по красной дорожке Ким Кардашьян выбрала неудачный наряд, который смутил многих гостей и папарацци.

Американская звезда реалити-шоу побывала на светском мероприятии AmfAR. Для прохода по красной дорожке Ким Кардашьян выбрала неудачный наряд, который смутил многих гостей и папарацци.Организатором гала-вечера является некоммерческая организация, которая занимается поддержкой исследований, профилактики и лечения СПИДа и ВИЧ. Традиционно это событие собирает множество звезд шоу-бизнеса. В этом году на красной дорожке в Нью-Йорке также появились актриса Мила Йовович и модель Хайди Клум.Супруга рэпера Канье Уэста и в этот раз не преминула появиться на публике в откровенном наряде. примерила узкое черное платье Versace с глубоким декольте и открытой спиной. Модели приходилось все время поправлять неудобный наряд, так как ее большой бюст угрожал вывалиться в любую минуту. Многие пользователи Сети позднее раскритиковали звезду за столь вульгарный образ.известна своей любовью к пластическимоперациям. Модель много раз ложилась под нож пластического хирурга. Кроме того,она ежедневно посещает клинику для омолаживающих процедур. Звезда признается,что благодаря такому образу жизни она чувствует себя гораздо увереннее, передает .