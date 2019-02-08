Российское представительство Reebok запустило
проект #нивкакиерамки. Его целью стало избавление от мифов
о разделении занятий на традиционно женские и мужские.
Российское представительство Reebok запустило
проект #нивкакиерамки. Его целью стало избавление от мифов
о разделении занятий на традиционно женские и мужские.
Компания призвала
представительниц прекрасного пола "пересесть
с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Однако такая идея показалась многим
крайне странной и даже пошлой.
На плакатах
девушки заявили, что представляют себя в гробу, когда им говорят, что
будут носить на руках. Проект
#нивкакиерамки – это попытка русифицировать зарубежную рекламу той же компании,
которая получила название Be More Human. На Западе сделали проект о сильной
женщине аккуратно, отчего он снискал славу среди покупателей, передает
телеканал
В российском
воплощении рекламы приняли участие создательница Telegram-канала "Женская
власть" Залина Маршенкулова, боец ММА Юстына Грачык, а также чемпионка Европы
по спортивной борьбе Анжелика Пиляева. В Сети русификацию рекламы не приняли, раскритиковав и
высмеяв.
После поднявшегося скандала официальный Instagram
представительства Reebok в России фотографии удалил. Но ряд пользователей соцсетей призывают бойкотировать ее
магазины после такой рекламной акции. "Я больше не куплю ни одной вещи от Reebok.
Надеюсь, что вот такие женщины и будут покупать их продукцию, присаживаясь на лица. Стеливо под женщин ради
пиара слишком гнусно", -
написал один из пользователей Twitter.