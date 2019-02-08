Российское представительство Reebok запустило проект #нивкакиерамки. Его целью стало избавление от мифов о разделении занятий на традиционно женские и мужские.

Российское представительство Reebok запустилопроект #нивкакиерамки. Его целью стало избавление от мифово разделении занятий на традиционно женские и мужские.Компания призвалапредставительниц прекрасного пола "пересестьс иглы мужского одобрения на мужское лицо". Однако такая идея показалась многимкрайне странной и даже пошлой.На плакатахдевушки заявили, что представляют себя в гробу, когда им говорят, чтобудут носить на руках. Проект#нивкакиерамки – это попытка русифицировать зарубежную рекламу той же компании,которая получила название Be More Human. На Западе сделали проект о сильнойженщине аккуратно, отчего он снискал славу среди покупателей, передаеттелеканалВ российскомвоплощении рекламы приняли участие создательница Telegram-канала "Женскаявласть" Залина Маршенкулова, боец ММА Юстына Грачык, а также чемпионка Европыпо спортивной борьбе Анжелика Пиляева. В Сети русификацию рекламы не приняли, раскритиковав ивысмеяв.После поднявшегося скандала официальный Instagramпредставительства Reebok в России фотографии удалил. Но ряд пользователей соцсетей призывают бойкотировать еемагазины после такой рекламной акции. "Я больше не куплю ни одной вещи от Reebok.Надеюсь, что вот такие женщины и будут покупать их продукцию, присаживаясь на лица. Стеливо под женщин радипиара слишком гнусно", -написал один из пользователей Twitter.