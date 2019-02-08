Народный артист России Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет
в Москве. Трагическую новость прокомментировали его коллеги.
Народный артист России Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет
в Москве. Трагическую новость прокомментировали его коллеги.
В конце прошлого года артист был срочно госпитализирован
из-за плохого самочувствия. Сотрудники Театра имени Моссовета тогда поспешили
успокоить зрителей: по их словам, Сергей Юрский был в больнице на
профилактическом лечении. 8 февраля актер скончался от остановки сердца. Об
этом сообщила его дочь Дарья. Прощание с состоится в театре. На
данный момент решается вопрос о дате и месте похорон.
Со звездой простились российские артисты. Актриса Валентина Талызина поделилась своими воспоминаниями о
работе с Сергеем Юрским. "Мы с ним работали много в театре Островского. Это
великолепный мастер художественного слова, чистый человек, справедливый,
совестливый, имеющий свою точку зрения <…> Жалко, грустно, уходит наше
поколение", – передает ее слова телеканал "".
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что "каждая роль,
сыгранная – будь то в театре, в кино – осталась навсегда в памяти". "Он был
не просто масштабным актером, но и масштабным человеком, порядочным,
принципиальным, небезразличным, всегда готовым поднять свой голос за правое
дело. И еще у него было совершенно замечательное чувство юмора и абсолютно
заразительный смех", – отметил он в своем микроблоге.
Юморист Владимир Винокур назвал Юрского "гениальным артистом".
"Сегодня слово "гениальный" употребляют как
попало: все гениальные артисты, а вот Сергей Юрьевич – действительно гений. И
артист, и человек, и явление в нашем искусстве. Его помнят не только по
театральным работам, но и по кинематографу. Мне посчастливилось сыграть с ним
вместе в фильме "Пистолет с глушителем". Это было самое лучшее время
в моей жизни", – цитирует его агентство .
Коллега актера по фильму "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский отметил, что он был особенным артистом, которому нет равных. "Прощай… Человек-театр, человек-оркестр. Сегодня его не стало. Равных ему нет, штучный актер…", – написал он.
Актер Максим Виторган поблагодарил в своем Instagram звезду картины "Золотой теленок" "за интерес, веру, вдохновение, интеллект и достоинство". А супруг певицы Аллы Пугачевой назвал артиста "камертоном интеллигентности". "Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности", – передает слова Максима Галкина .
На трагическую новость отреагировали и российские пользователи в социальных сетях. "Беги, дядя Митя": Сергей Юрский, актер, который делал нашу жизнь светлее.
Спасибо вам, Сергей Юрьевич!", "Парадом командовать некому.. Сегодня умер Сергей Юрский", "Такие актеры не уходят, они с нами навсегда", – отмечали они.