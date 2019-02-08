Детство отпрысков Аллы Пугачевой и Максима Галкина можно назвать сказочным. Родители очень балуют двойняшек Лизу и Гарри.

Детство отпрысков Аллы Пугачевойи Максима Галкина можно назвать сказочным. Родители очень балуют двойняшек Лизуи Гарри.Звездные наследникам естьгде разгуляться – в их распоряжении огромный родительский замок с внушительнойприлегающей территорией. Во дворе особняка Лиза и Гарри лепят снеговиков, лазаютпо детским горкам и играют в снежки.А накануне дети Галкина и Пугачевойустроили гонки на квадроциклах прямо перед домом. Видео, на котором дети рассекаютза рулем небольших авто, опубликовал в личном Instagram Максим Галкин. "Сегодня в игровой формеизучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения",– рассказал шоумен о досуге своих наследников.Поклонники отмечали вкомментариях, что завидуют отпрыскам Галкина. Чтобы познакомить отпрысков справилами вождения, родители подарили им по машине. Многим российским детишкам отаких игрушках остается только мечтать."Гарри не включил фары.Штраф 500 руб. 😄(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой, как здороводетишкам так играть! Действительно, игровое изучение ПДД) и очень классно, чтоу ребят такой вовлеченных папа!", "Лизок настоящая автогонщица. А Гаррикмеханик. ОЧАРОВАШКИ!!!", "Скоро на джипах поедут!", "Лиза прямлихая гонщица 😘😘😘😘", – писали пользователи Сети.