Детство отпрысков Аллы Пугачевой
и Максима Галкина можно назвать сказочным. Родители очень балуют двойняшек Лизу
и Гарри.
Детство отпрысков Аллы Пугачевой
и Максима Галкина можно назвать сказочным. Родители очень балуют двойняшек Лизу
и Гарри.
Звездные наследникам есть
где разгуляться – в их распоряжении огромный родительский замок с внушительной
прилегающей территорией. Во дворе особняка Лиза и Гарри лепят снеговиков, лазают
по детским горкам и играют в снежки.
А накануне дети Галкина и Пугачевой
устроили гонки на квадроциклах прямо перед домом. Видео, на котором дети рассекают
за рулем небольших авто, опубликовал в личном Instagram Максим Галкин. "Сегодня в игровой форме
изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения",
– рассказал шоумен о досуге своих наследников.
Поклонники отмечали в
комментариях, что завидуют отпрыскам Галкина. Чтобы познакомить отпрысков с
правилами вождения, родители подарили им по машине. Многим российским детишкам о
таких игрушках остается только мечтать.
"Гарри не включил фары.
Штраф 500 руб. 😄(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой, как здорово
детишкам так играть! Действительно, игровое изучение ПДД) и очень классно, что
у ребят такой вовлеченных папа!", "Лизок настоящая автогонщица. А Гаррик
механик. ОЧАРОВАШКИ!!!", "Скоро на джипах поедут!", "Лиза прям
лихая гонщица 😘😘😘😘", – писали пользователи Сети.