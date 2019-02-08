В Кремле опровергли предположения западных СМИ об изменении позиции России по Венесуэле. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в российском руководстве якобы начали сомневаться в способности президента Николаса Мадуро удержать власть в своих руках.

В Кремле опровергли предположения западных СМИ об изменении позиции России по Венесуэле."Нет, позиция Кремля никак не изменилась", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что в российском руководстве якобы начали сомневаться в способности президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержать власть в своих руках.В конце января оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом США признали его притязания на пост главы государства. Законный лидер страны Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота и обвинил в этом Вашингтон.Россия вместе с Китаем и другими государствами поддерживает законного президента Венесуэлы. Ранее Владимир Путин пообщался с Николасом Мадуро по телефону и заявил, что "внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права, но решать кризис нужно путем мирного диалога".