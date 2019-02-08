Очередной ухажер Ольги Бузовой нашел вторую половинку. Александр Гринев встречается с одной из финалисток шоу Холостяк Натальей Горожановой.

Очередной ухажер Ольги Бузовой нашел вторую половинку. АлександрГринев встречается с одной из финалисток шоу "Холостяк" Натальей Горожановой.На днях экс-воздыхателя Бузовой заметили с новойзазнобой в столичном баре. Влюбленные не скрывали своих чувств от постороннихглаз – постоянно целовались. Пока официально об отношениях они не заявляли,однако фанаты уверены, что намерения у молодых людей серьезные.Более того, судя по геолокациям в соцсетях, Гринев и Горожанова часто развлекаются вместе. Накануне, например, они заселились в номеризвестного московского отеля, где шла подготовка к фотосессии. Скорее всего,парочку объединяет и общее дело.Добавим, что ещесовсем недавно Александр буквально кричал о своей любви к поющей телеведущей. Гриневпринял участие в проекте "Замуж за Бузову", где пытался завоевать сердце Ольги.К сожалению для Гринева, его старания оказались напрасны. Бузовавыбрала Дениса Лебедева. Избранник знаменитости оказался обманщиком. Ольга разочароваласьв возлюбленном и разорвала отношения. Об этом сообщает .Меж тем, Лебедев долго от одиночестване страдал. Онвернулся к бывшей девушке Алле Лагутиной.Несмотря на разлад, мужчина приехал на презентацию книги экс-возлюбленной.Они сумели восстановить отношения.