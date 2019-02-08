Очередной ухажер Ольги Бузовой нашел вторую половинку. Александр
Гринев встречается с одной из финалисток шоу Холостяк Натальей Горожановой.
Очередной ухажер Ольги Бузовой нашел вторую половинку. Александр
Гринев встречается с одной из финалисток шоу "Холостяк" Натальей Горожановой.
На днях экс-воздыхателя Бузовой заметили с новой
зазнобой в столичном баре. Влюбленные не скрывали своих чувств от посторонних
глаз – постоянно целовались. Пока официально об отношениях они не заявляли,
однако фанаты уверены, что намерения у молодых людей серьезные.
Более того, судя по геолокациям в соцсетях, Гринев и Горожанова часто развлекаются вместе. Накануне, например, они заселились в номер
известного московского отеля, где шла подготовка к фотосессии. Скорее всего,
парочку объединяет и общее дело.
Добавим, что еще
совсем недавно Александр буквально кричал о своей любви к поющей телеведущей. Гринев
принял участие в проекте "Замуж за Бузову", где пытался завоевать сердце Ольги.
К сожалению для Гринева, его старания оказались напрасны. Бузова
выбрала Дениса Лебедева. Избранник знаменитости оказался обманщиком. Ольга разочаровалась
в возлюбленном и разорвала отношения. Об этом сообщает .
Меж тем, Лебедев долго от одиночества
не страдал. Он
вернулся к бывшей девушке Алле Лагутиной.
Несмотря на разлад, мужчина приехал на презентацию книги экс-возлюбленной.
Они сумели восстановить отношения.