Крупный пожар произошел в Кургане. Сгорел одноэтажный склад автозапчастей. Огнем было охвачено более полутора тысяч квадратных метров.

Крупный пожар произошел в Кургане. Сгорел одноэтажный склад автозапчастей. Огнем было охвачено более полутора тысяч квадратных метров.Пламя быстро продвигалось из-за свойств материалов стен — это сэндвич-панели с утеплителем, передает "Россия 24". В результате произошло обрушение кровли и стен по всей площади склада.Пожар удалось локализовать. В тушении участвовали более сорока человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет.