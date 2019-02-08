Татьяна Лазарева сделала свежую публикацию в своем аккаунте в Instagram, которую подписчики сочли за ответ на шумиху, возникшую вследствие появления данных о якобы изменах ее мужа Михаила Шаца и неадекватностью самой телеведущей.

Татьяна Лазарева сделала свежую публикацию в своем аккаунте в Instagram, которую подписчики сочли за ответ на шумиху, возникшую вследствие появления данных о якобы изменах ее мужа Михаила Шаца и неадекватностью самой телеведущей.Вот уже несколько лет Татьяна Лазарева и Михаил Шац живут раздельно. Он – в России, она с дочкой Тоней – в Испании. Недавно появились слухи, будто не по своей воле телеведущая покинула страну. Якобы Михаил отослал благоверную подальше от Москвы, чтобы не мешала проводить вечера в компании 20-летних девиц."Шац не дает Тане работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед – сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку", – сообщал Telegram-канал "Небожена" со ссылкой на друзей пары.Татьяна Лазарева прокомментировала слухи. Во всяком случае, так считают ее поклонники, когда обнаружили философский пост ведущей на ее официальной страничке в социальной сети Instagram."Ну хорошо, допустим, вот моя жизнь. Ну вдруг я в какой-то момент действительно сошла с ума и сказала: вот вам моя жизнь, ок, я согласна на все ваши условия, давайте. Очень уж денег хочется И славы И вечной молодости💩 И мне вот интересно: ну хорошо, и дальше что? Что вы можете с ней сделать, с моей жизнью-то? Вы что, можете ее прожить за меня? Совершить какие-то поступки, мне не свойственные? Как-то ее кардинально изменить? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – задала риторические вопросы Татьяна Лазарева.Ведущая убеждена, что ее жизнь можно изменить, но тогда это уже будет не ее жизнь. "Но тогда у меня вопрос: а при чем тут тогда я? А? Чего вы от меня хотите? Ну мы же понимаем, что никто ни за меня, ни за кого другого жизнь прожить не может!.. странно мне", – призналась Татьяна Лазарева.