Официальные представители Континентальной хоккейной лиги определили четырех лауреатов очередной, 21-й по счету недели регулярного чемпионата. Лучшим защитником признан оборонец финского Йокерита Сами Леписто, который завершил неделю с показателем полезности +3.

Официальные представители Континентальной хоккейной лиги определили четырех лауреатов очередной, 21-й по счету недели регулярного чемпионата. Лучшим защитником признан оборонец финского "Йокерита" Сами Леписто, который завершил неделю с показателем полезности "+3".Голкипером удлиненной семидневки стал вратарь "Адмирала" Антон Красоткин. Вместе с дальневосточной командой он одержал три победы в пяти матчах, в том числе две "сухие". Красоткин отразил 95,77% бросков при коэффициенте надежности 1,62.Форвардом недели назван шведский игрок казахстанского "Барыса" Андре Петерссон, который в четырех матчах своего клуба набрал 6 результативных очков, забросив в ворота соперников 5 шайб. Петерссон завершил неделю с показателем полезности "+4".Новичком этого отрезка турнира стал партнер Красоткина по "Адмиралу" Глеб Зайцев, одержавший с командой четыре победы в пяти матчах, забивший гол и сделавший три результативных передачи.