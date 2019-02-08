Григорий Лепс продвигает на сцену свою 16-летнюю дочь Еву. Певец отмечает, что жениха наследницы кормить не будет.

Григорий Лепс продвигает на сценусвою 16-летнюю дочь Еву. Певец отмечает, что жениха наследницы "кормить" небудет.Лепс уже более года занимаетсяпродюсированием девичьего коллектива Cosmos girls, в котором солирует егоотпрыск. Группа уже представила клип на свою песню "Я худею".Эден Голан, Ева Лепс и СашаГинер в музыкальном ролике сыграли современных принцесс, живущих в роскошныхинтерьерах. Девушки влюблены в красавца-принца.Григорий внимательно следил завсеми этапами сознания клипа. Он же выступил главным критиком. Пока Лепс оченьдоволен участницами Cosmos girls. "Они работают, занимаются и вокалом, ихореографией. Музыкой занимаются ребята из моего центра. И у меня нет никакихвопросов к ним", – заметил артист.Лепс отметил, что пока егонаследница занята только творчеством. Хотя, скорее всего, скоро Ева будетзнакомить родителей с женихами."Стать зятем Лепса? Незадумывался пока над этим вопросом. Главное, чтобы потом этого зятя кормить непришлось. И так на моей шее висит целая куча детей. Если еще зять будет, скоторого не фиг взять..." – цитирует Григория .