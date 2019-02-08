Григорий Лепс продвигает на сцену
свою 16-летнюю дочь Еву. Певец отмечает, что жениха наследницы кормить не
будет.
Григорий Лепс продвигает на сцену
свою 16-летнюю дочь Еву. Певец отмечает, что жениха наследницы "кормить" не
будет.
Лепс уже более года занимается
продюсированием девичьего коллектива Cosmos girls, в котором солирует его
отпрыск. Группа уже представила клип на свою песню "Я худею".
Эден Голан, Ева Лепс и Саша
Гинер в музыкальном ролике сыграли современных принцесс, живущих в роскошных
интерьерах. Девушки влюблены в красавца-принца.
Григорий внимательно следил за
всеми этапами сознания клипа. Он же выступил главным критиком. Пока Лепс очень
доволен участницами Cosmos girls. "Они работают, занимаются и вокалом, и
хореографией. Музыкой занимаются ребята из моего центра. И у меня нет никаких
вопросов к ним", – заметил артист.
Лепс отметил, что пока его
наследница занята только творчеством. Хотя, скорее всего, скоро Ева будет
знакомить родителей с женихами.
"Стать зятем Лепса? Не
задумывался пока над этим вопросом. Главное, чтобы потом этого зятя кормить не
пришлось. И так на моей шее висит целая куча детей. Если еще зять будет, с
которого не фиг взять..." – цитирует Григория .