Деятельность группы пресечена cотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с Управлением «М» ФСБ России и Росгвардией...

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с Управлением «М» ФСБ России и Росгвардией пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленники в съемной квартире изготавливали для продажи поддельные миграционные документы и удостоверения личности.По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Москве и г. Реутове по адресам проживания задержаны трое подозреваемых: двое мужчин и женщина в возрасте от 31 до 49лет."При обысках по местам жительства злоумышленников изъяты различные штампы, печати, заполненные и чистые миграционные карты, паспорта иностранных граждан, технические устройства для изготовления печатной продукции, мобильные телефоны, ноутбуки и различные учетные документы", - добавила Ирина Волк.Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению соучастников и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк