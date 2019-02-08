Украинская певица недавно выступила в Ульяновске. Перед концертом Ани Лорак опубликовала в своем Instagram сэлфи, которое очень не понравилось ее подписчикам.

Украинская певица недавно выступила в Ульяновске. Перед концертом Ани Лоракопубликовала в своем Instagram сэлфи,которое очень не понравилось ее подписчикам.На фотографии звезда позирует в белом халате на фоне гостиничного номера. В подписи к посту она обратилась к своим поклонникам из Ульяновска. "Увидимся сегодня!", – напомнила . К этим словам она добавила хештеги #шоуДива, #Ульяновск, #сегодня.Некоторые комментаторы отметили, что исполнительница сильно постарела и перестала быть похожей на саму себя. "Постарела очень", "С бровями перебор", "Что Ани с собой сделала?", "Какая страшная!", "Престарелая Лорак", – писали они.Другие пользователи поспешили выступить в защиту исполнительницы. По их мнению, 40-летняя выглядит прекрасно для своего возраста. "Не слушайте никого. Вы прекрасны в любом образе и стиле", "Умираю от любви к этим изумрудным глазам!", "Глаза невероятные!", "Очень красивая", "Шикарная! Великолепного концерта! Море улыбок и счастливых людей", – отмечали очарованные комментаторы.Напомним, 31 января певица официального разорвала отношения со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Супруги отказались давать какие-либо комментарии прессе. Вероятно, причиной развода могли стать измены бизнесмена. В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина проводит время в клубе в компании молодой незнакомки.Брат артистки Игорь Куек сообщил, что она спокойно отнеслась к разводу, потому что пик переживаний остался в прошлом. Ребенок пары останется жить с матерью. Он добавил, что Ани Лорак не будет запрещать отцу общаться с маленькой дочерью.