Венесуэльская оппозиция боится переговоров с правительством, что представляет собой единственный выход из политического кризиса в стране. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Венесуэльская оппозиция боится переговоров с правительством, что представляет собой единственный выход из политического кризиса в стране. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.Мадуро в четверг выступал в центре Каракаса на акции по сбору подписей против вмешательства США в дела страны. "Мы знаем, что единственный выход для будущего Венесуэлы — это сесть за стол переговоров", — сказал он. Он добавил, что те, кто не хочет переговоров, наверное, чего-то боятся, сообщает ТАСС.При этом он обвинил лидера США Дональда Трампа в намерении сорвать диалог по выходу из кризиса. "Гуманитарный кризис — это только прикрытие для военных планов правительства Трампа, — сказал он. — Весь кризис в Венесуэле состоит в том, что США ввели санкции и устроили финансовую блокаду".Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в январе объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о его признании и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. При этом Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Мадуро не раз говорил, что он готов к диалогу без ультиматумов и без предварительных условий​​​."К сожалению, оппозиция во главе с господином Гуаидо отказывается от диалога и требует ультимативно ухода Николаса Мадуро и передачи власти этим оппозиционным силам. Это не диалог, а уже навязывание одной стороне своей воли", — сказал Сергей Лавров.Накануне сообщалось о том, что неизвестные хакеры взломали сайты девяти посольств Венесуэлы в разных странах и разместили там заявление в поддержку лидера оппозиции.