Гуманитарный кризис в Венесуэле выдумали США, которые так пытаются скрыть свои планы по военному вторжению в страну. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на акции по сбору подписей против вмешательства Вашингтона в дела Боливарианской республики.

Гуманитарный кризис в Венесуэле выдумали США, которые так пытаются скрыть свои планы по военному вторжению в страну. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на акции по сбору подписей против вмешательства Вашингтона в дела Боливарианской республики.Аплодисменты и крики взрывают площадь Боливара в центре венесуэльской столицы Каракаса. К народу, а здесь находилось несколько тысяч человек, пришел президент Николас Мадуро.На площади развернут один из пунктов по сбору подписей среди простых венесуэльцев против вмешательства США в дела их страны. Теперь под обращением стоит и подпись Мадуро и его жены Силии Флорес. Для Венесуэлы это акция стала тем более актуальной на фоне недвусмысленно агрессивных заявлений из Вашингтона о том, что с Мадуро больше договариваться не о чем, и он должен покинуть страну."Я подписал этот документ, чтобы защитить независимость венесуэльского народа. Гуманитарный кризис – это только прикрытие для военных планов правительства Трампа. Весь кризис в Венесуэле состоит в том, что США ввели санкции и устроили финансовую блокаду", — заявил президент Николас Мадуро.Впрочем, альтернативу американской риторике по разрешению внутриполитического кризиса в Венесуэле предложили Мексика и Уругвай. Там прошло первое заседание международной контактной группы, цель которой помочь политическим оппонентам в Каракасе сесть за стол переговоров. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо категорически от этого отказывается. Не участвуют в ней и США. Напротив, там уже не раз звучали заявления, не исключающие силового варианта."Президент США Джон Кеннеди говорил: никогда не веди переговоры из чувства страха, но никогда не бойся переговоров. Тем, кто не хочет переговоров, наверное, чего-то боятся. Это страх перед правдой", — объяснил Николас Мадуро.Более того, Вашингтон сам решил и сам направил через Колумбию так называемую гуманитарную помощь народу Венесуэлы. Первая партия на шести грузовиках прибыла в колумбийский город Кукута, там расположен один из трех сборных пунктов для американских поставок. Кстати, Красный крест Колумбии отказался участвовать в этой операции. А Николас Мадуро объявил, что не допустит несогласованных трансграничных акций. Анализируя ситуацию, эксперты не исключают, что шумиха вокруг гуманитарной помощи может служить прологом или поводом к американскому вооруженному вмешательству в венесуэльские дела.