Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу по проверке информации о гибели в горах Абхазии переднеазиатского леопарда. Будет сделана генетическая экспертиза образцов тканей краснокнижного хищника. Готовятся официальные запросы к органам власти Республики Абхазия.

Рабочая группа по проверке информации о гибели в горах Абхазии переднеазиатского леопарда будет создана по поручению главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Предварительно, краснокнижный хищник погиб в Гулрыпшском районе республики в урочище Мрампа, в шести километрах от села Ажара. Как говорят очевидцы, обнаружившие мертвого хищника, трагедия произошла еще 27 января.Позже специалисты по фотографии сделали предположение, что погиб леопард по кличке Килли. Это один из первых леопардов, выпущенных в дикую природу в 2016-м году на территории Кавказского биосферного заповедника в рамках Программы по восстановлению — реинтродукции — переднеазиатского леопарда (данная программа была инициирована Владимиром Путиным 10 лет назад).Для установления истины планируется провести генетические исследования образцов тканей тела погибшего животного.Сейчас на Кавказе этот вид леопардов крайне редко встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий. Известно, что сейчас на территории России осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда, комментируют в Минприроды. Специалисты Минприроды называют гибель животного большой потерей для Программы. Российская сторона готовит соответствующие запросы о случившемся к профильным органам власти Республики Абхазия.