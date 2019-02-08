На очередном этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе организаторы столкнулись с аномальными морозами. Представители Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердили изменения календаря: на турнире отменены две гонки с масс-старта.

На очередном этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе организаторы столкнулись с аномальными морозами. Представители Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердили изменения календаря: на турнире отменены две гонки с масс-старта.Старт седьмого этапа Кубка мира намечен на четверг, 7 февраля, когда в Канаде пройдут две индивидуальные гонки. Однако из-за сильных морозов IBU предусмотрел их сокращенный формат: 15 км вместо 20 у мужчин и 12,5 км вместо 15 у женщин.Мужской и женский масс-старты, намеченные на 9 февраля, отменены. Вместо них предварительно планируются спринтерские гонки — на 10 км у мужчин, и на 7,5 км у женщин. На 8 февраля запланированы мужская и женская эстафеты, однако и здесь организаторы соревнований не исключают корректировки.Отмена гонок, изменения в расписании и переносы связаны с тем, что в предстоящие выходные температура воздуха в Кэнморе может опуститься до минус 30 градусов, сообщает Спортбокс.Ru. IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.