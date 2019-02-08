Инсайдеры сообщают, что португальский футбольный специалист Жозе Моуринью после посещения хоккея в подмосковной Балашихе отправился в Италию, где его ждет встреча с генеральным директором Интера Джузеппе Мароттой. Португалец может возглавить клуб из Милана.

Инсайдеры сообщают, что португальский футбольный специалист Жозе Моуринью после посещения хоккея в подмосковной Балашихе отправился в Италию, где его ждет встреча с генеральным директором "Интера" Джузеппе Мароттой. Португалец может возглавить клуб из Милана."Интернационале" под руководством экс-наставника питерского "Зенита" Лучано Спаллетти в нынешнем сезоне не блещет: команда хоть и идет в тройке лучших Серии "А", но отстает от "Ювентуса" на 20 очков, а от "Наполи" – на 11. К тому же "нерадзурри" вылетели из Лиги чемпионов. Как результат — под тренером вот уже два месяца "качается кресло" и в этом месяце инсайдеры его в очередной раз начали "увольнять".В свою очередь, Моуринью был уволен из английского "Манчестер Юнайтед", но даже находясь на посту тренера манкунианцев, он претендовал на замену Спаллетти. Как сообщает TeleLombardia, сейчас Моуринью прибыл в Милане, где 7 февраля встретится с руководством клуба.Португалец уже работал в "Интере" и за два неполных года с июня 2008 года по май 2010 года завоевал с командой пять трофеев: два скудетто, Кубок и Суперкубок Италии и континентальную Лигу чемпионов.