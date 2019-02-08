Автодор до конца года откроет шесть парных заправок на трассе М-11. Об этом в интервью нашему каналу рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

"Автодор" до конца года откроет шесть парных заправок на трассе М-11. Об этом в интервью нашему каналу рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.По его словам, особое внимание уделят также дорожному сервису и строительству многофункциональных зон для водителей."В этом году у нас задача поставить шесть парных заправок с участием коллег из "Лукойла", "Газпром нефти" и "Роснефти". Эти площадки будут обеспечены в том числе и пунктом питания", — заявил Вячеслав Петушенко.На должность главы "Автодора" Петушенко был назначен вместо Сергея Кельбаха, которого от должности освободил председатель правительства Дмитрий Медведев.