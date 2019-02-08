Место трагедии в Магнитогорске планируют благоустроить. На месте разрушенного подъезда многоэтажки появится 39 взмывающих в небо птиц.

Место трагедии в Магнитогорске благоустроят. Проект уже определен. На месте разрушенного подъезда многоэтажки появится 39 взмывающих в небо птиц. Рядом с домом также планируют разбить сквер, сообщает ГТРК "Южный Урал"."Для проведения восстановительных работ подготовили дорожную карту. В нее войдет подготовка проекта двора и демонтированной блок-секции", — уточнили в мэрии Магнитогорска.При разработке эскизного проекта были учтены мнения горожан. Помимо скамеек и пешеходной зоны в сквере планируют установить тренажеры. В настоящий момент проект находится на стадии доработки. Представители администрации встретятся с жильцами на следующей неделе для внесения финальных правок. Мемориал на месте трагедии создадут по указу Бориса Дубровского.