Раз и навсегда прекратить дискуссии вокруг Курил. С таким предложением выступили представители местной власти. Они считают, что мировое сообщество должно услышать голос жителей, которые уверены: их острова (Итуруп, Кунашир и шесть островов Малой Курильской гряды) - это Россия.

Раз и навсегда прекратить дискуссии вокруг Курил. С таким предложением выступили представители местной власти. Они считают, что мировое сообщество должно услышать голос жителей, которые уверены: их острова (Итуруп, Кунашир и шесть островов Малой Курильской гряды) — это Россия.Вопрос о принадлежности восьми островов регулярно поднимает Япония, которая демонстративно называет их своими "северными территориями". Хотя реальное положение дел является общепризнанным итогом Второй мировой войны.Идею депутатов провести опрос среди местных жителей уже поддержал временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко.